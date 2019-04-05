جيف بيزوس يدفع 35 مليار دولار و4٪ من اسهم امازون للانفصال عن زوجته!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 05:12 صباحاً - وافق أغنى رجل في العالم وصاحب شركة أمازون جيف بيزوس، وزوجته ماكينزي على اتفاق للانفصال يدفع بموجبه بيزوس لها 35 مليار دولار.

وتحتفظ ماكينزي لنفسها بحصة 4% من أسهم شركة أمازون التي أسسها بيزوس قبل 25 عاما.

وأعلنت ماكينزي الاتفاق في تغريدة نشرتها على حسابها على موقع تويتر وهي التغريدة الأولى والوحيدة لها على الموقع منذ اشتركت فيه قبل أيام.

وعاش جيف وماكينزي بيزوس معا منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي وأنجبا 4 أبناء.

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وتعتبر أمازون واحدة من أقوى مواقع المبيعات على شبكة الإنترنت وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 232 مليار دولار وقد ساهمت الشركة في تضخم ثروة بيزوس وأسرته منذ أسسها عام 1994 لتصبح أكثر من 131 مليار دولار حسب مجلة فوربس الأمريكية.

أما ماكينزي بيزوس فهي مؤلفة وروائية ناجحة ولها روايتان منشورتان حيث تعلمت فن القص في جامعة برينستون على يدي توني موريسون الفائزة بجائزة بوليتزر.

ووصفتها موريسون قائلة إنها “بالفعل واحدة من أفضل الطالبات اللاتي درّست لهن فن الكتابة الإبداعية”.

وتعد هذه التسوية هي الأعلى في التاريخ منذ انفصال تاجر التحف أليك ويلدرستاين وزوجته السابقة عام 1999 والذي دفع بموجبها لزوجته 3.8 مليار دولار.