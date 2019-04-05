أحمد عز يتصدّر البوستر الأوّل لفيلم “الممر” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت شركة “الماسة للإنتاج الفني”، عن البوستر التشويقي الرسمي الأوّل لفيلم النجم المصري أحمد عز الجديد “المرر”.

وتصدّر أحمد عز البوستر، في صورة ظهر فيها بالزي العسكري، رافعًا سلاحه في إشارة استعداد للمواجهة، حيث طبعت على الأفيش عبارة “مستوحى من عمليات حقيقية”.

وكانت الشركة قد أطلقت مقدمتين تشويقيتين لفيلم “الممر”، وحققتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تجدر الإشارة إلى أن فيلم “الممر” يناقش المرحلة الزمنية التي بدأت فيها حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الإستنزاف في مصر، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، كما وشارك في كتابة حوار العمل وقام بتأليف الأغاني الخاصة به الشاعر أمير طعيمة.

ومن المقرر إطلاق الفيلم في الصالات السينمائية في مصر والوطن العربي خلال شهر حزيران/يونيو القادم.