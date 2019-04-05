مي كساب تعود إلى جمهورها بألبوم جديد – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية مي كساب لطرح ألبومها الغنائي الجديد بعنوان “أنا لسه هنا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وتعود مي كساب بهذا العمل إلى الجمهور ومحبّيها بعد فترة غياب لا يستهان بها عن سوق الألبومات الغنائية، حيث تتعاون في طرحه مع إحدى شركات الإتصلات في مصر.
وكانت مي كساب قد كشفت عن البوستر الرسمي الخاص بالألبوم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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