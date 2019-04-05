بعد خيانته لها.. صور ساخنة لـ كايلي جينير مع ترافيس سكوت

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية صورًا جديدة لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير تظهر فيها بلقطات حميمة مع مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

وتأتي هذه الصور لتؤكد عودة المياه إلى مجاريها بين الحبيبين بعد فضيحة خيانته لها، حيث أشارت مصادر مقرّبة منهما إلى أن كايلي سامحت ترافيس.

وكان موقع Tmz الأجنبي انفرد بتفاصيل اكتشاف كايلي جينر خيانة حبيبها ووالد طفلتها ستورمي، ترافيس سكوت من خلال رسائل خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام الشهير.