سيلين ديون تنفي علاقتها بهذا الرجل: “انه مثلي جنسيًا”

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت النجمة العالمية سيلين ديون كل الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها بعلاقة عاطفية مع الراقص الشهير بيب مونز.

وأشارت سيلين ديون إلى أن كل ما تداولته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع يندرج ضمن خانة الشائعات لا أكثر.

هذا وأكدت سيلين ديون أن بيب مونز مثلي الجنس وأنه صديق مقرّب منها لا أكثر، وقالت: “انه مثلي جنسيًا”.

تجدر الإشارة إلى أن سيلين ديون، استعادت حياتها الفنية ومسيرتها من جديد بعد وفاة زوجها ومدير أعمالها ريني أنجليل، وهي اليوم الوجه الإعلاني الجديد للوريال باريس، كما أنها تُحضر لجولة فنية هذا الصيف.