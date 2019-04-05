ماجد المهندس يُمتع جمهور السعودية في حفل مكتمل العدد

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متابعة بتجــــــــــــــرد: ضمن جدوله الفني المزدحم منذ بداية عام 2019 الجاري، أحيا النجم ماجد المهندس حفلًا غنائيًا مكتمل العدد في العاصمة السعودية الرياض وتحديدًا في فندق فورسيزونز مساء 4 نيسان/أبريل الجاري.
الحفل حضره جمهور عريض من محبي ماجد المهندس في المملكة السعودية، فقدّم لهم البرنس باقة من أجمل أغنياته القديمة وأمتعهم بصوته وإحساسه حتى ساعات الفجر الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس يعيش نجاح الأغاني التي طرحها تباعًا في الفترة الأخيرة الماضية.
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