أسماء لمنور تتألق وتغني “أوساط النجوم للمرّة الأولى في السعودية – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة المغربية أسماء لمنور أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية مساء 4 نيسان/أبريل الجاري. وغصّت قاعة الحفل الذي أقيم في فندق الفورسيزونز في الرياض بمحبّي أسماء لمنور الذين حضروا لملاقاتها وقضاء أجمل الأوقات الفنية معها. قدّمت أسماء لمنور خلال الحفل باقة من أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومها الأخير “أوساط النجوم”، فتفاعل معها الحضور بشكل لافت. تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “أوساط النجوم” يضمّ 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.

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