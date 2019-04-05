محمد عبده يطرح ألبوم “يا غافية قومي”

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي محمد عبده ألبومه الجديد بعنوان “يا غفية قومي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن ألبوم محمد عبده 12 أغنية وهي “تذكرين”، “يا غافية قومي”، “كتبت لك خط”، “أنا سمعت اسمك”، “تضحك معي”، “تساوت”، “أستطيع”، “أنا من أكون”، “وين الدليل”، “أحلى خبر” و”أبيك”. وحققت أغاني ألبوم “يا غافية قومي” رواجًا واسعًا منذ الساعات الأولى على إصدارها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن طرح الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” عبر صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “يا غافية قومي”:

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