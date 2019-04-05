ميغان ماركل خائفة.. فما علاقة طفلها المقبل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يقترب موعد ولادة طفل الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت تشعر بالخوف مثل سائر النساء. وكشف صحيفة The Sun البريطانية أن ماركل تشعر بالخوف من أن تواجه بعض التعقيدات أثناء الولادة، مثل خضوعها لعملية قيصرية طارئة. وأضاف التقرير: “مثل أيّ أم قلقة تضع طفلاً للمرة الأولى، تشعر ميغان بالقلق من عملية الولادة نفسها”. وكانت تقارير أشارت إلى أنّ الدوقة ستتوجه في اليوم المنتظر إلى عيادة التوليد التي شهدت ولادة أطفال دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، لكنّ موقع Galaالفرنسي لفت إلى أنها قد تكسر التقاليد وتقصد مستشفى قريباً من مكان إقامتها الجديد في “فروغمور كوتادج”.

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