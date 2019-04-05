نسرين طافش تروي المعاناة مع المرض للمرة الأولى – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: حلّت النجمة السورية نسرين طافش ضيفة على برنامج “متلي متلك” الذي يقدّمه الإعلامي وسام بريدي عبر شاشة MTV اللبنانية.

وروت طافش، وللمرّة الأولى، قصة معاناة شقيقتها نضال مع مرض الصرع الذي رافقها منذ ولادتها.

وأوضحت نسرين طافش أنها اكتشفت حالة شقيقتها المختلفة حين بلغت الـ 5 سنوات وأصيبت بالصدمة، وتطرقت إلى كل تفاصيل المعاناة مع المرض وحالة الاختلاف.

تجدر الإشارة إلى أن نسرين طافش كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الفنية بعنوان “أريد أرتاح” باللهجة الخليجية وذلك على طريقة الفيديو كليب.

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