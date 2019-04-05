شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى مهدى قموم يقدم توليفة جناوة غنائية فى تيزنيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مغنى الجناوة المغربي مهدى قموم لإحياء أجدد حفلاته الغنائية خلال مشاركته في فعاليات مهرجان تيزنيت تالنت شو، الذى تحتضنه مدينة تيزنيت المغربية، وذلك فى تمام السابعة مساء الجمعة 12 أبريل. ويقدم مهدى قموم رسالة "الجناوة تشقى شرور الروح"، فى رؤيته الفنية المعتمدة على موسيقى الجناوة التقليدية مع خليط من سحر آلة القمبرى ولمسات الجيتار والباص والبيانو وإيقاعات الطبول، ومنه تم استيحاء لقبه الفنى "Médicament"، والذى يعنى بالترجمة الفرنسية "الطب"، حيث يداوى بموسيقاه "الجناوية" الروح. وانطلق مهدى فى رحلته الموسيقية بتأسيس فرقته الخاصة عام 2009، ومن ثم انضم إلى فرقة "الجازاوية" حيث طور رؤياه الموسيقية بأنماط مختلفة، واشتهر بأغنيات "عديانى أنا"و"مالى وهيا مالى”. Advertisements

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