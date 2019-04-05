شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تكشف عن 8 بوسترات جديدة لفيلم المغامرة Avengers : Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال شركة مارفل تعمل على تشويق منتظرى فيلم Avengers : Endgame، المقرر طرحه يوم 26 أبريل الجارى، لذلك قامت الشركة بطرح مجموعة جديدة من البوسترات لأبطال العمل.



Avengers : Endgame

وكانت قد كشفت الشركة أن الجزء الأخير من السلسلة سيكون الأطول، حيث إن مدته ستصل إلى أكثر من الـ 3 ساعات.

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Avengers : Endgame

يشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.



Avengers : Endgame

وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.



Avengers : Endgame

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.



Avengers : Endgame



Avengers : Endgame



Avengers : Endgame