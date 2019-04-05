شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بعد حفله الجماهيرى الكبير: "شكراً جامعة الدلتا.. شكراً أهل المنصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى، عن خالص شكره لأهل المنصورة، بعد الحفل الذى أقيم بجامعة الدلتا بحضور جماهيرى كبير.

وقال الفنان تامر حسنى، "شكراً جامعة الدلتا.. شكراً أهل المنصورة".



تامر حسنى

وخطف تامر، قلوب الحضور ممن توافدوا لحضور الحفل، بتوليفة غنائية من أشهر أعماله، بداية من "عيش بشوقك"، مرورًا بأغنيات "قرب حبيبي" و"بنت الايه" و"أكتر حاجه بحبها فيكي"، مرورًا بأغنيات "ارجعلي" و"بتغيب" و "١٨٠ درجة" وحتى "100 وش"، كما أضفى لمسات من الإثارة والحماس للجمهور بعزفه على الجيتار خلال تقديمه أغنية "ناسيني ليه" التي طالبه بها الجمهور منذ بداية الحفل.





كما أهدى تامر، أغنيتى "ليلة وانت جنبى" و"ضحكتها ما بتهزرش" لعروسين حرصا على حضور الحفل ليلة زفافها.





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