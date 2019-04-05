شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة سمية الخشاب فى ملتقى المرأة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة سمية الخشاب فى صورة مع المطرب الشاب يوسف الفايد، خلال حضورها ملتقى المرأة السعودية فى دورته الثالثة بالمملكة، وذلك بعد أيام من إعلان انفصالها عن المطرب أحمد سعد.

وتلقت الفنانة سمية الخشاب دعوة لحضور ملتقى المرأة السعودية فى دورته الثالثة، والذى ينظمه مركز باحثات بشكل دورى لتعزيز مكانة المرأة السعودية داخل المجتمع.

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ونشرت سمية الخشاب صورة الدعوة التى تلقتها وكتبت تعليقًا: "كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية وملتقى المرأة السعودية الثالث وكل الود والحب لأهل السعودية الشقيقة لأم الدنيا مصر.. سعيدة جدا بتكريمى وكضيفة شرف للملتقى والحمد والشكر لله على النجاحات المتتالية".

يذكر أن آخر عمل سينمائى للفنانة سمية الخشاب فيلم "الليلة الكبيرة" وتم إنتاجه عام 2015 وضم كوكبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، صفية العمرى، أحمد بدير، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر و نسرين أمين.