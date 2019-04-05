ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية خالد يجعل والده راغب علامة يرتدي حذاءه المفضل- بالصور بسمة بوسيل توضح حقيقة زواج تامر حسني عليها.. وهكذا وصفت أسيل عمران خاص الفن- إعتزال أميمة الطاهر لهذه الأسباب بين الحب والحياة ماذا إختارت مايا دياب؟ صدور الحكم بإعدام إبن هذا الممثل المصري الشهير نقل بريتني سبيرز إلى مركز للعناية الصحية المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الحكم بإعدام إبن ممثل مصري.. وهل تزوّج تامر حسني على بسمة بوسيل؟غدير السبتي نجحت في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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