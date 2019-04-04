صافيناز ترد على أنباء اعتزالها و ارتدائها الحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت في الآونة الأخيرة عدد من الأخبار عن اعتزال الراقصة الأرمينية صافيناز الرقص وارتدائها الحجاب.

صافيناز قررت أن ترد على هذه الأخبار بنفسها من خلال صفحتها عبر موقع «فيس بوك»، وكتبت قائلة إنها تحترم المحجبات والحجاب، ولكنها لم تعتزل الرقص ولم ترتدي الحجاب، وأن إصدار هذه الشائعة عيب ولا يجوز.

الراقصة الروسية أضافت في رسالتها أنها كانت تتجاهل الشائعات التي تتعرض لها باستمرار، ولكنها قررت الرد على هذا الأمر وخاصة أنه يتحدث عن الديانة وبالنسبة لها الديانة خط أحمر.

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صافيناز طالبت كل جمهورها ألا يصدق أي أخبار لا تصدر من خلال صفحاتها الموثقة والرسمية عبر «فيس بوك» أو «أنستجرام».

صافيناز تحظى بشهرة واسعة داخل مصر، حيث ان لها جمهور عريض، والأكثر طلبا في الحفلات والأعراس، ويصل أجرها في الحفل الواحد 30 ألف جنيه.

صافيناز أرمينية من أصل روسي كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها إحدى قنوات الرقص، لكنها حازت على شهرة أكبر بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض في عيد الأضحى عام 2013.