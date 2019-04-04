غدًا.. تكريم اسم "مكاوي" وشكوكو و"عبدالمطلب" في افتتاح "دمنهور للفلكلور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور"، والمقرر إقامته غدًا الجمعة 5 أبريل، تكريم ٧ شخصيات فنية بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم، وهم أسماء الراحلين "سيد مكاوي، محمد عبدالمطلب، شكوكو"، إلى جانب الدكتورة علياء شكري، مصمم الاستعراضات حسن عفيفي، المغنية الشعبية ليلى عشبة والسودانية آسيا مدني.

وعقب فقرة التكريم، يستقبل المسرح الفقرات الفنية التي تضم عرض لكورال آرشي انجيلوس الذي يتغنى بمختارات من التراث القبطي يليه مقتطفات من عروض جميع فرق الدول المشاركة في الفعاليات .

المهرجان تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء الجمعة 5 أبريل على مسرح أوبرا دمنهور، وتستمر حتى الخميس 11 أبريل.

تمتد فعاليات المهرجان لأول مرة إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية بمشاركة 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية، منها "مصر، السودان، الجزائر، لبنان، فلسطين، اليونان، جورجيا، الصين، تايلاند، اندونيسيا والهند".