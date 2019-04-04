محيي إسماعيل: أطالب الدولة بمحاربة "الدنس" وزوجتي أصييت بفيروس سي وماتت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

‎طالب الفنان محي إسماعيل في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الدولة بمحاربة ما وصفه، بالدنس الذي أصبح موجودا على الشاشات.

‎واستكمل: "إذا كانت الدولة تحارب الفساد فهذا أحد أنواع الفساد، فلابد من وجود قرار سيادي يأتي من فوق لأن السلم يتم تنظيفه من فوق لتحت".

‎وعن رأيه في الأجيال الجديدة قال: "الجيل الجديد لا يحتاج ورش تمثيل بل يحتاج لأخلاق، فالرئيس السيسي قال ربنا هيحاسبكم على اللي انتم بتقدموه".

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وأضاف: "هذا حقيقي، فيجب ربط هؤلاء من أيديهم وأرجلهم ، لتعذيبهم على ما يقدموه".

‎وبسؤاله عن حياته الخاصة قال: "تزوجت وأنا في الخمسين من عمري من إمرأة كانت من أحد أقاربي، و لم يراها أحد، وعشنا معا ١٠ سنوات حتى توفاها الله منذ ٣ سنوات بفيروس سي".

‎وتقام الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في الفترة من 1 حتى 7 أبريل.