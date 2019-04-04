محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
طالب الفنان محي إسماعيل في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الدولة بمحاربة ما وصفه، بالدنس الذي أصبح موجودا على الشاشات.
واستكمل: "إذا كانت الدولة تحارب الفساد فهذا أحد أنواع الفساد، فلابد من وجود قرار سيادي يأتي من فوق لأن السلم يتم تنظيفه من فوق لتحت".
وعن رأيه في الأجيال الجديدة قال: "الجيل الجديد لا يحتاج ورش تمثيل بل يحتاج لأخلاق، فالرئيس السيسي قال ربنا هيحاسبكم على اللي انتم بتقدموه".
وأضاف: "هذا حقيقي، فيجب ربط هؤلاء من أيديهم وأرجلهم ، لتعذيبهم على ما يقدموه".
وبسؤاله عن حياته الخاصة قال: "تزوجت وأنا في الخمسين من عمري من إمرأة كانت من أحد أقاربي، و لم يراها أحد، وعشنا معا ١٠ سنوات حتى توفاها الله منذ ٣ سنوات بفيروس سي".
وتقام الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في الفترة من 1 حتى 7 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر محيي إسماعيل: أطالب الدولة بمحاربة "الدنس" وزوجتي أصييت بفيروس سي وماتت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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