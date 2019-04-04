غدًا.. عرض "بودي.. فرعون السومو" في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل سينما زاوية الفيلم الوثائقي الطويل "بودي.. فرعون السومو" للمخرجة سارة رياض، في تمام الساعة الرابعة عصر الجمعة 5 أبريل.

الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كوبنهاجن السينمائي، كما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية منها جوائز لارجو السينمائية، جوائز أوتشي السينمائية بسويسرا، مهرجان أيام مستقلة السينمائي الدولي بألمانيا، مهرجان وهران للفيلم الدولي، وجوائز فيلادلفيا للأفلام المستقلة، مهرجان لشبونة السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان بولندا السينمائي الدولي بوارسو، المهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان شرم الشيخ السينمائي .

ويحكي قصة بودي، المُلقّب بأوسوناراشي (العاصفة الرملية العظيمة)، وهو أول مصارع سومو مصري يمارس رياضة السومو باحتراف في اليابان، الفيلم الوثائقي يتبع رحلة بودي من قرية صغيرة في ريف مصر، وصولًا إلى طوكيو، ليتم تصنيفه كأول مصري يحترف رياضة السومو.