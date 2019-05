بالصور- أشرف عبدالباقي يفتتح "جريما في المعادي" في أسيوط وسط إقبال جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان أشرف عبدالباقي مساء أمس الأربعاء، أولى أيام "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، وذلك على مسرح جامعة أسيوط، ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة 5 أبريل.

وحرصت قيادات جامعة أسيوط على الحضور، كما شهد العرض حضور جماهيري كبير تعدى 1000 متفرج.

تعد زيارة أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة لمحافظة أسيوط هي الزيارة الثانية لمحافظات صعيد مصر، بعد نجاح العروض في محافظة المنيا خلال الفترة من 27 وحتى 31 مارس الماضي.

مسرحية كلها غلط "the play that goes wrong" ، رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، تُعرض الآن في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.