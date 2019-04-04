شاركت الفنانة الكويتية مها محمد حمهورها بمقطع فيديو مصور، تباهت فيه بهدية قدمها لها زوجها لمناسبة يوم ميلادها.
وظهرت ” مها ” في المقطع وزوجها يحضر لها مفاجأة، حيث اشترى لها ساعة باهظة الثمن، مشيرة إلى أن سعرها يزيد على 49 ألف دولار أميركي.
وعلقت الفنانة الكويتية على الفيديو قائلة: ” تعيش وتجيبلي بس لو معطيني الـ 15 ألف (دينار) لي أبرك.. لا لا أمزح، حبيبي يا أغلى زوج ” .
وأثار هذا الفيديو جدل واسع بين المتابعين، حيث أشاروا أن إلى ” مها ” وزوجها تعمدوا الاستعراض، خاصة وأن زوجها أشار إلى أن الساعة مجرد هدية أولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زوج مها محمد يهديها ساعة بسعر خيالي في يوم ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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