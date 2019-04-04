بالفيديو: زوج مها محمد يهديها ساعة بسعر خيالي في يوم ميلادها

شاركت الفنانة الكويتية مها محمد حمهورها بمقطع فيديو مصور، تباهت فيه بهدية قدمها لها زوجها لمناسبة يوم ميلادها.

وظهرت ” مها ” في المقطع وزوجها يحضر لها مفاجأة، حيث اشترى لها ساعة باهظة الثمن، مشيرة إلى أن سعرها يزيد على 49 ألف دولار أميركي.

وعلقت الفنانة الكويتية على الفيديو قائلة: ” تعيش وتجيبلي بس لو معطيني الـ 15 ألف (دينار) لي أبرك.. لا لا أمزح، حبيبي يا أغلى زوج ” .

وأثار هذا الفيديو جدل واسع بين المتابعين، حيث أشاروا أن إلى ” مها ” وزوجها تعمدوا الاستعراض، خاصة وأن زوجها أشار إلى أن الساعة مجرد هدية أولية.