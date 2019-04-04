ترعى جمعية رجال الأعمال بأسيوط الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى، هيثم الهوارى، والمقام فى الفترة من ١١ إلى ١٨ أبريل فى قرى محافظة أسيوط. وقال أحمد سليمان، رئيس جمعية رجال الأعمال بأسيوط: إننا نستهدف من رعاية المهرجان إتاحة الفرصة لكافة المثقفين والفنانين المتواجدين فى محافظة أسيوط بالمشاركة فى فعاليات المهرجان من ورش تدريبية على يد الأعمال بأسيوط: إننا نستهدف من رعاية المهرجان إتاحة الفرصة لكافة المثقفين والفنانين المتواجدين فى محافظة أسيوط بالمشاركة فى فعاليات المهرجان من ورش تدريبية على يدكبار متخصصى المسرح، وأيضا عروض مسرحية خاصة بالفرق المستقلة والهواة، وإقامة عروض المسارح فى القرى والنجوع والمدارس والمستشفيات، وهذا دورنا فى تدعيم نشر الثقافة والمساهمة فى بناء العقل والفكر لشباب الصعيد الذين هم عماد المستقبل، والذين سيتم من خلالهم تطوير الصعيد فى كل الاتجاهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "رجال أعمال أسيوط " ترعى مهرجان مسرح الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.