جامعة أسيوط تكرم الكاتب أحمد أنور

كرم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الكاتب أحمد نور، مدير مؤسسة ريفيرا إيجيبت، لدوره فى نشر الثقافةودعم السياحة المصرية خلال حفل ختام أسبوع الشعوب الذى أقامته جامعة أسيوط.
ومن جانبه قال أحمد أنور: "إن مؤسسة ريفيرا إيجيبت
تسعى من ناحيتها لدعم ورعاية الأنشطة الثقافية التى يمكنها أن تعيد تشكيل وعى الشباب بشكل سليم، فضلا عن الدعوة لتشيط السياحة فى محافظة أسيوط التى تمتلك عددا كبيرا من الآثار المصرية، خاصة الدينية ولا يعرفها أحد.
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