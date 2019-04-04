كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسرا اللوزي تدخل السباق الرمضاني بـ"كلبش 3" و"قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافرت الفنانة يسرا اللوزي إلى العين السخنة، الخميس، من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل "قمر هادي"، الذي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل.

وتشارك اللوزي في أكثر من عمل في السباق الرمضاني منها الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" ومسلسل "قمر هادي".

"قمر هادي" بطولة هاني سلامة، وداليا مصطفى، ومحسن محي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، ومحمد علاء، وعزوز عادل، وهايدي رفعت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج "سينرجي"، للمنتج تامر مرسي.