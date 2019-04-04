شاهد فيديو طريف.. طقطقة حسن البلام وفهد البناي وطارق الحربي على لايف فرح الهادي وسلام الفاشينيستات

كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2019 04:01 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر فيه كل من الفنانين حسن البلام وفهد البناي وطارق الحربي وعزيز النصار وهم يقومون بمشهد تمثيلي على غرار ما حدث بين الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي والسعودية شهد الزهراني مؤخراً.

وكان مقطع فيديو متداول كشف عن تجاهل الفاشينيستا فرح الهادي لشهد الزهراني حيث تجنبت تحيتها، ولكن بعد أن قامت بفتح بث مباشر لمتابعيها، اقتربت من الفاشينيستا السعودية وقبلتها.

وبينت شهد الزهراني استياءها من تصرف النجمة الكويتية، حيث قالت: “التحية لله وليست بغرض الحصول على الشهرة، وتساءلت لماذا تقوم بزيارتي في المكان المخصص لي في المعرض إذا كانت لا تحبني”، لترد عليها صديقتها خبيرة التجميل: “علشان جنسيتك ياحبيبتي.. علشان شعبك”.

وعلى الفور، هاتفت فرح الهادي الفاشينيستا السعودية لكي تعتذر لها وتؤكد أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، وطلبت منها أن تتصل بها هاتفياً إذا حدث بينهما سوء تفاهم، بدلاً من أن تقوم بنشر مقاطع تهاجمها فيها.

وقامت بالفعل شهد الزهراني بحذف المقاطع من حسابها على “سناب شات” بعد أن قبلت اعتذار فرح الهادي التي أشعلت الجدل مؤخراً بعد أن كشفت ع تجنب فوز الفهدة ونورة العميري تحيتها لأنهما صديقتين للدكتورة خلود التي دخلت في خلاف مؤخراً مع الفنانة الكويتية الشابة.