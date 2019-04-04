يسرا وليلى علوي تشاركان في احتفالية اليوم العالمي لمرضى التوحد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا، في احتفالية مرضى التوحد في اليوم العالمي للتوحد، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجمات.

وشارك في الاحتفالية الفنانة ليلى علوي، وإنجي المقدم وريم البارودي، وآخرين، وقدمت يسرا أغنية «3 دقات»، مع الفنانة محمد أبو العينين، الشهير بـ «أبو»، وذلك مع اثنين من مرضى التوحد.

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وبدأت الفنانة المصرية شيرين رضا، نشاطها كسفيرة لحملة «إيد بتسلم إيد»، لرعاية مرضى التوحد، التي نصبتها مؤخرًا لتبني حملة لرعاية مرضى التوحد، حيث التقت بعدد من الأطفال مرضى التوحد، للحديث معهم ومساعدتهم، والتوعية بانتشار مرض التوحد بين الأطفال في المجتمع بشكل كبير.

يذكر أن اليوم العالمي للتوحد يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف به، والتحذير من مرض التوحد، وتمت تسمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007.

وكان آخر أعمال يسرا مسلسل “لدينا أقوال أخرى” وهو من بطولة شيرين رضا​، ​نجلاء بدر​، ​أحمد حاتم​، نهى عابدين، ​محمد شاهين​، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتي، تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.