والدة ترامب تثير الجدل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وضعت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقف لا يحسد عليه، بعدما صححت ما قاله من تصريحات بشأن موطن والده.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أخطأ مجددا في تحديد مسقط رأس والده، وذلك في لقاء مع سكرتير حلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ، بعد أن تضاربت أقواله حول مسقط رأس أبيه 3 مرات على الأقل.
ترامب كان قد بدأ حديثه بالشكوى من أن ألمانيا لا تخصص سوى جزء صغير جدا من ناتجها القومي للدفاع في إطار حلف “الناتو”، معتبرا ذلك، أمرا غير عادل، إلا أنه عبر عن تقديره واحترامه للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل وللجمهورية الألمانية وقال: “والدي ألماني.. لقد كان ألمانيا، وُلد في مكان رائع في ألمانيا، ولذا لديّ شعور رائع تجاه ألمانيا.
صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، دحضت تصريح ترامب، مشيرة إلى أنه قام للمرة الثالثة على الأقل بتضليل الجمهور بهذه الطريقة.
الصحيفة أوضحت أن فريد ترامب والد دونالد ترامب ولد في نيويورك عام 1905، أما فريدريش ترامب، وهو جد الرئيس الأمريكي من مواليد ألمانيا فعلا، وهاجر إلى أمريكا عام 1885.
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