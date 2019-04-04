تعرض نتنياهو وزوجته للرشق بالطماطم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لموقف محرج خلال جولة له في سوق للخضار بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقرر لها التاسع من أبريل.

صحيفتا “يديعوت أحرنوت” و”هاآرتس” نشرتا عبر نسختيهما الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر إمرأة ترشق بنيامين نتنياهو بالطماطم أثناء زيارته لسوق “هاتكفا” في تل أبيب مع زوجته سارة.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو قام بجولة خاطفة في السوق، ووسط هتافات “بيبي ملك إسرائيل” و “إيدا سارة”، تعرّض نتنياهو لرشق بالطماطم وكان محاطا بالعشرات من الحراس ورجال الأمن.. وبعد السوق ذهب نتنياهو إلى متنزه “بات يام” في تل أبيب.

Advertisements

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع الذي يظهر لحظة رشق نتياهو بالطماطم.

بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق وأبيض” - الذي يخوض الانتخابات ضد نتنياهو - أدان الواقعة، وقال في تصريحات له: إسرائيل بحاجة اليوم للوحدة وليس العنف.

يشار إلى أن استطلاع رأي نشرته “إذاعة 103” العبرية، كشف حصول تحالف “أزرق أبيض” برئاسة غانتس على 37 مقعدا من إجمالي 120، مقابل 25 مقعدا فقط لحزب ” الليكود” اليميني برئاسة نتنياهو.