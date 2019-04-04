شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قنوات عرض الجزء الخامس قيامة أرطغرل الحلقة 142 والان مع التفاصيل

ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة 142 من مسلسل أرطغرل التركي في جزئه الخامس، أمس .

ويعرض المسلسل على عدة قنوات، مثل قناة تي آر تي1 - trt1 التركية، التي تعرض قيامة أرطغرل بشكل حصري في تمام الساعة الثامنة مساء، ولكنها تكون باللغة التركية، لذلك يتم عرض أرطغرل 142، مترجم على موقع النور، المتخخص في ترجمة المسلسلات التركية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد أرطغرل 142 أحداث نارية ومثيرة حول سعي سيرما شقيقة بيبولات للإيقاع بين السيدة حفصة والسيدة سالجان فيما تقول لها في أذنيها أن أرطغرل قد تخلى عن بامسي لدرجة أنه قد عزله من وظيفة رئيس المحاربين، وسوف تشهد قيامة ارطغرل الحلقة 142 من الجزء الخامس أيضاً تعرض ارطغرل لحالة إغماء ويتم إلقاؤه في المياه لتسحبه ويصل أمام قلعة قديمة يُقال أنها قلعة قديمة أسسها السلطان علاء الدين.

قنوات عرض الجزء الخامس قيامة أرطغرل الحلقة 142

تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.

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تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

كما أنه من ضمن قنوات عرض الجزء الخامس قيامة ارطغرل الحلقة 142

تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.

تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.

تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.