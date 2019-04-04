بالصور .. صديق باريس جاكسون يهديها بوكيه ورد فى عيد ميلادها .. وهى ترد بقبلة ساخنة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أهدى غابرييل جلين صديق باريس جاكسون بوكية ورد فى عيد ميلادها الحادية والعشرين عقب خروجهم من متجر للتسوق بلوس أنجلوس ، فقامت باريس بتقبيل صديقها. وظهرت باريس بمجموعة مستوحاة من بوهو أردية أرجوانية ، وتزينت بقلادات وأساور متعددة من الخرز وزوج من الأقراط . حملت باريس شنطة يد وارتدت أحذية خفيفة ذات لون بيج فاتح ، وومسكة بسترة متعددة الالوان. وارتدى زميلها في الفرقة الموسيقية، قميصًا سحابًا أحمر منقوشًا مع أحذية رياضية حمراء ، وزوجًا من بنطلون رياضي أسود مع رسومات ملونة تمتد على الساق، واحتفظ بنظارتة الشمسة فوق رأسة ذا الشعر البنى الطويل.

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