بريتني سبيرز تخضع لفحوصات طبية بعض أزمة مرض والدها

أعلنت النجمة الأمريكية، بريتني سبيرز، أنها تحتاج لقضاء بعض الوقت بمفردها، وذلك بعد تقرير لموقع "تي إم زي" الفني بأنها أجرت فحوصا في مستشفى للصحة النفسية لمساعدتها في التعامل مع مرض والدها.

وقال مصدر قريب من المغنية إن والدها جايمي سبيرز لم يتحسن بعد جراحة ثانية خضع لها منذ أسابيع، وإن بريتني تعاني في التعامل مع مرضه الطويل، وتابع: "إنهما قريبان من بعضهما جدا، هي لا تريد سوى بعض الوقت لتركز على نفسها".

وكانت المطربة قالت عبر حسابها بتطبيق أنستقرام: "كلنا نحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع أنفسنا"، كما نشرت اقتباسا يقول "فلتقع في حب الاعتناء بنفسك وعقلك وجسدك وروحك".

وأعلنت في يناير/ كانون الثاني أنها ستلغي جميع حفلاتها الموسيقية والتزامات العمل لتكون مع أسرتها بعد أن شارف والدها جايمي على الموت في نوفمبر/ تشرين الثاني نتيجة إصابته بتمزق في القولون.