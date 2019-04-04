بعد “ابرحل”، احلام تطالب الجمهور بمكان أثري

بعد ان أطلقت اغنية “ابرحل” كأوديو منذ شهرين، وحققت أكثر من 3.6 ملايين مشاهدة، ها هي النجمة الاماراتية احلام تطرح الكليب الخاص بالأغنية على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

في نفس السياق، شكرت احلام كل صنّاع العمل وكتبت: “كانت اجواء التصوير رائعة شكراً للرائع عبدالله المشرف لا استطيع ان اتخيل نجاح هذا الكليب من دون وجودك والمخرج مارك كرم على هذا الابداع”.

واعلنت احلام انه تم تصوير الكليب في السعودية وتحديداً في مدينة اشيقر.

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كما طلبت من الجمهور ان يصوروا لها فيديو اثناء استمعاهم الى الأغنية في أي مكان أثري يكونون فيه.

وأعرب الجمهور عن سعادته باختيار احلام مدينة عريقة وجميلة لتصوير كليبها، وتمنوا لها النجاح بالعمل الجديد.

نذكر ان الاغنية كلمات حسن عبدالعزيز، الحان ياسر بوعلي وتوزيع عصام الشريطي.