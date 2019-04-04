Apr 04, 2019
بعد ان أطلقت اغنية “ابرحل” كأوديو منذ شهرين، وحققت أكثر من 3.6 ملايين مشاهدة، ها هي النجمة الاماراتية احلام تطرح الكليب الخاص بالأغنية على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.
في نفس السياق، شكرت احلام كل صنّاع العمل وكتبت: “كانت اجواء التصوير رائعة شكراً للرائع عبدالله المشرف لا استطيع ان اتخيل نجاح هذا الكليب من دون وجودك والمخرج مارك كرم على هذا الابداع”.
واعلنت احلام انه تم تصوير الكليب في السعودية وتحديداً في مدينة اشيقر.
كما طلبت من الجمهور ان يصوروا لها فيديو اثناء استمعاهم الى الأغنية في أي مكان أثري يكونون فيه.
وأعرب الجمهور عن سعادته باختيار احلام مدينة عريقة وجميلة لتصوير كليبها، وتمنوا لها النجاح بالعمل الجديد.
نذكر ان الاغنية كلمات حسن عبدالعزيز، الحان ياسر بوعلي وتوزيع عصام الشريطي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “ابرحل”، احلام تطالب الجمهور بمكان أثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.