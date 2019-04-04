المسرح الوطني اللبناني يكرّم نزار ميقاتي

اقامت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون حفلاً تكريمياً لرائد المسرح الوطني اللبناني المسرحي الراحل نزار ميقاتي وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، في حضور محمد غريب ممثلاً وزير الأعلام اللبناني جمال الجراح ونزار الرواس مملاُ النائب بهية الحريري والفنانين عمر ميقاتي وجورج خباز وجورج خاطر وسعد حمدان، وعلي كلش ممثلاً نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون وروميو الهاشم ممثلاً نقابة الفنانين المحترفين ووفداً ممثلاً اتحاد الفنانين الفلسطينيين وأعضاء من بلدية صور والصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الاهلية والاندية الرياضية والكشفية وحشد من الاهالي والطلاب والمهتمين.

وقد بدأ الاحتفال بمعرض صور عن مسيرة نزار ميقاتي والمسرح الوطني اللبناني ومن ثم قدمت فرقة اليسار الشبابية وبعدها عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ميقاتي وشهادات من فنانين في حق الراحل.

وقال غريب ” إن نزار ميقاتي ذاكرة ابداعية في وجدان المسرح والاذاعة اللبنانية وتكريمه اليوم في المسرح الوطني اللبناني في صور هو بمثابة استمرارية لحلم نزار ميقاتي وللمسرحيين في افتتاح المسرح الوطني اللبناني ليكون أول مسرح وسينما مجانية في لبنان وهي بمثابة منصة ثقافية تاريخية تجمع طرابلس وبيروت وصور من خلال الثقافة والفن وإنه لفخر لنا كوزارة للإعلام أن يكون ميقاتي مكرماً في مدينة صور “.

وقال خباز ” أنا سعيد بمشاركتي زميلي وصديقي قاسم إسطنبولي في مشواره الفني والنضالي ،ولقد تعرفت على نزار ميقاتي من خلال الفنان عمر ميقاتي ، واوجه التحية الى صور وأهل صور على هذا الانجاز التاريخي الذي صنعه فريق مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون ولي الفخر أن أقف على هذه الخشبة العظيمة والتي سأعود إليها عن قريب”.

Advertisements

وقال ميقاتي “إن قاسم إسطنبولي يذكرني في حياة والدي من خلال حلمه ومعاناته في فتح المنصات الثقافية وفي تأسيس حركة مسرحية وفنية وكان حلمه أن يكون هناك مسرحاً وطنياً في جميع المدن اللبنانية واليوم نرى حلمه يتحقق في افتتاح المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، وهذه المنصة هي بمثابة روح نزار ميقاتي، واتوجه بالشكر الى جمعية تيرو للفنون على هذا الوفاء للفن وللمسرح”.

وقال كلش ” نحن كنقابة نتوجه بالتحية الى المؤسس نزار ميقاتي على كل ما قدمه للفن في لبنان وهذا المسرح يحتفي بتاريخه ونأمل من الدولة اللبنانية دعم هذا المسرح الوطني الذي يشكل مستقبل للفن في لبنان واهميته تكمن في كسره للمركزية الثقافية وفي فتح افاق جديدة للشباب في الجنوب”.

وشدد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني في صور على اهمية تكريم نزار ميقاتي في مدينة صور لما قدمه للفن والمسرح ولبنان ،كما وطلب من الوزرات المعنية اعتماد الطابع البريدي الذي صممه الطالب هادي فارس بشكل رسمي والذي يحمل اسم نزار ميقاتي كتحية لتاريخه الفني والنضالي”.

وبعدها كرّمت إدارة جمعية تيرو للفنون الراحل نزار ميقاتي عبر تقديم درع تكرمي لنجله الفنان عمر ميقاتي من قبل إدارة جمعية تيرو للفنون ووزارة الثقافة اللبنانية وقامت الجمعية بتوزيع البطاقات البريدية على الحضور والتي تحمل صورة ميقاتي وتوقيعه”.

الجدير ذكره ان الراحل نزار ميقاتي ولد في طرابلس عام 1920 أتقن اللغتين الإيطالية والفرنسية وفي عام 1937 وسافر ميقاتي إلى إيطاليا لدراسة المسرح وانضم عام 1954 لإذاعة الشرق الأدنى وأسس مع الفنان حسن علاء الدين “شوشو” المسرح الوطني اللبناني اليومي عام 1965 واستمر ميقاتي بعمله كمدير للبرامج الإذاعية في الإذاعة اللبنانية حتى توفي عام 1984.