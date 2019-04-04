راغب علامة ووائل كفوري معًا في هذا التاريخ

تنظم شركة “سبوت لايت”، لصاحبها ماهر خوخاجي، في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة، حفلا غنائيا يحييه كل من السوبرستار راغب علامة وملك الرومانسية وائل كفوري، وذلك في السابع من حزيران من العام الجاري.

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وفي منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، أعلن خوخاجي عن هذا الحفل، لتنهال بعدها تعليقات المتابعين ومحبي النجمين اللبنانيين، الذين أظهروا شوقهم لملاقاة نجميهما المفضلين، وكذلك تعطّش الجمهور اللبناني في الإمارات خصوصا، إلى هذا النوع من الحفلات، التي تجمع بين الفن الراقي والأغاني الرومانسية والكلام واللحن المميزين.

يذكر أن ملك الرومانسية وائل كفوري قد أطلق مؤخرا أغنية “ولاد الحرام” التي لاقت رواجا كبيرا ونالت اعجاب الجمهور الذي راح يرددها باستمرار، كما حال أغنية السوبرستار راغب علامة الأخيرة “ردلي كلماتي” التي نجحت أيضا في حجز مكانها بين الأغاني المطروحة حديثا.