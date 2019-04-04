مُعتصم النهار: جزء ثانٍ من "ما فيي".. والمُتابعون بين مُرحب وساخر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أثارت كلمة "يتبع" في آخر مشهد من الحلقة الأخيرة من مسلسل "ما فيي"، حالة من الجدل والتساؤلات، خرج الفنان السوري معتصم النهار الذي يجسد شخصية فارس في العمل عبر "إنستغرام" لينهي الجدل ويؤكد وجود جزء ثان.

ونشر النهار صورة من المشهد الأخير معلقًا: "مافيها تخلص القصة هون.. انتظرونا بالجزء الثاني من مسلسل ما فيي".

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وأثار هذا "البوست" حالة من الجدل والتعليقات المُتضاربة، ففي الوقت الذي رحب عدد قليل بوجود جزء ثان، اعتبر كثيرون أن المسلسل ليس بحاجة لجديد خصوصًا أن الجزء الأول منه شهد بعض المماطلة بأحداثه، إذ رأى بعض منهم أن 60 حلقة كانت فيها مبالغة، وأدخلت المشاهد في حالة ملل، وعلق واحد من المتابعين أن 30 حلقة كانت كافية للجزء الأول.

وتساءل عدد منهم عن ما سيحمله الجزء الثاني من أحداث، واقترح أحدهم ساخرًا بأن يقوموا بعمل جزء يحمل اسم "ما فيي العودة"، يتناول قصة حب والدة فارس "معتصم النهار"، ووالد يسما "فاليري أبي شقر"، مثلما حدث مع مسلسل الهيبة.

يُشار إلى أن مسلسل "ما فيي" من بطولة معتصم النهار وفاليري أبي شقرا وأحمد الزين ونادين خوري وبيار داغر وروزينا لاذقاني ومحمد قنوع وكتابة كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي.