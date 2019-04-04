هاري وميغان يحققان رقماً قياسياً عبر "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تمكن دوقا ساسكس من تحطيم الرقم القياسي العالمي الأسرع بكسب مليون متابع لحسابهما الحديث على "إنستغرام". وذلك بعدما انفصلا عن حساب "Kensington Palace" الذي كانا يشاركانه مع دوقا كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، الذي تم تحديثه بإزالة اسمهما. حيث أطلقا حساباً رسمياً لهما على موقع الصور بعنوان "SussexRoyal"، ليكسرا الرقم القياسي بحسب سجلات موسوعة غينيس ويكسبا المليون متابع بعد ست ساعات فقط من إطلاقه.

وفيما كشفا عن مجموعة من الصور الجديدة في أول منشور لهما، تصدرت صفحتهما صورة تجمع أول حرف من اسميهما "H" و"M"، مع تاج على خلفية زرقاء. وكتبا في الدليل التوضيحي للحساب: "أهلا بكم في صفحة إنستغرام الرسمية الخاصة بنا, نتطلع إلى مشاركتكم بالقضايا التي تحفزنا وندعمها، والأخبار المهمة, ولنسلط الضوء على المهام والنشاطات والمسائل والأهداف التي نعمل عليها. ولكم الشكر على دعمكم، وأهلا بكم" @sussexroyal".

يُذكر أن أول مشاركة حققت أكثر من 700 ألف إعجاب، وكانت عبارة عن سلسلة من الصور التي أظهرت الزوجين على حد سواء في الأعمال الفردية والمشتركة، وفي جولاتهما، حتى أنهما شاركا صورا لم يسبق نشرها من رحلتهما إلى فيجي في العام الماضي.

يُذكر أن عدد متابعيهما وصل حتى الساعة الى 3 ملايين وأربعماية ألفاً، فيما يستمران بنشر المزيد من الصور من نشاطاتهما الخاصة والإجتماعية التي حققت بمجموعتها الأولى 1,157,195 إعجاب بغضون يومٍ واحد.