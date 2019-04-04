البابا تواضروس ونجوم الفن في احتفالية "أوغسطينوس ابن دموعها"

أقيمت احتفالية كبرى في العرض الخاص لفيلم "أوغسطينوس بن دموعها" مساء اليوم الأربعاء، علي مسرح الأنبا رويس بالكنسية الكاتدرائية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني والوزيرة نبيلة مكرم عبيد والوزيرة غادة والي، وأبطال العمل علي رأسهم المخرج الكبير سمير سيف وبطلة العمل عائشة بن أحمد بالإضافة إلي حضور نجوم الفن علي رأسهم النجمة الهام شاهين واياد نصار والمطرب علي الحجار والفنان سامح حسين وعلا رامي والفنان مراد مكرم وعمرو الشناوي وادوارد والمؤلف سامح سامي.

وكان الفيلم بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة عماد دبور، وسيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقي سليم دادة وأشرف على الإنتاج مستشار تنفيذي المصري يوسف منصور ومستشار اعلامي: موسي صبري.

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وقد أستغرق الفيلم في تنفيذه 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس الجزائر "تونس إيطاليا وفرنسا".

ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقياويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

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يذكر أن الفيلم حائز على جائزة أفضل إنجاز فني مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 وأبدت إدارة المهرجان والنقاد إشادتهم بالفيلم أثناء عرضه ضمن فعاليات المهرجان.

وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، ولقي أيضا استحسان الجمهور والنقاد أثناء عرضه على هامش مهرجان قرطاج بتونس، وتم عرض الفيلم في عروض أوليه في بعض الدول العربية والأوربية وأميركا.

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