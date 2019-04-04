شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن بلبل يهاجم عمر واكد وأبو النجا ومعتز مطر بأغنية "اطمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المطرب والممثل حسن بلبل جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها من خلال أغنية جديدة مصورة بعنوان "اطمن إنت مش لوحدك" وهو الهاشتاج الذى أطلقته جماعة الإخوان الإرهابية، ومن خلال الأغنية وجه بلبل عددا من الرسائل لمعتز مطر وعمر واكد وخالد أبو النجا، وهى الأغنية التى شارك فيها بالعزف محمد شهاب وتصوير على خضر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي "اطمن إنت مش لوحدك هشتاج عملوا اللى خانوا بلدك.. خلى ست كبيرة قد ستك تمسك حلة وتقول تك تا تكتك الله غالب على اللى شبهك.. هربان من مصر بطايرة وعايزنى اطمن أدى أمارة.. خليت أبوك الكبارة فى الشارع ماسك صفارة.. الله غالب الله ياخدك".

وأضافت كلمات الأغنية "أتنين لامواخذة بالفستان راحوا يشتكوا مصر للأمريكان بالذمة انتوا ليكوا أمان يا أخى خليتوا إيه للنسوان؟.. اطمن إنت مش لوحدك هاتشاج عملوا اللى خانوا بلدك اطمن هاشتاك عملوا اللى خانوا بلدك اطمن اطمن خليها تاكلك".