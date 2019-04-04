شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور "هوجان" فى فيلا بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد إمام عددا من مشاهده فى مسلسل "هوجان" المقرر أن ينافس به فى موسم السباق الرمضانى المقبل، داخل إحدى الفيلات بالمنصورية، ويستعد للانتقال الى مكان آخر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

ويجسد محمد إمام شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة، ولذلك يطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها "هوجان" ويعيش قصة وتتغير حياته داخل القرية ليصبح له شأن كبير فى الحياة الاجتماعية.

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مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.