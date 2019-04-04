شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت كارمن سليمان بعيد زواجها الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد زواجهما الثاني، وتبادلا رسائل الحب والغرام بينهما.

ونشرت كارمن، فيديو برفقه زوجها مصطفى جاد فى المطار، وكتبت عليه قائلة: "كل سنة وانت حياتي، بحبك قوي وربنا يقدرني على إني أسعدك أكتر وأكتر بحبك".

ووجه جاد، رسالة حب لزوجته بمناسبة عيد زواجهما الثانى، قائلا: " كل لحظة و كل يوم و انتى أطيب قلب و أحن روح و أنقى نفسية سنة جديدة أبدأها معاكي بكل الحب و الاحترام و المودة و الرحمة يا أغلى حبيبة و زوجة ربنا يخليكي ليا نا و زين و يقدرنا نرد لك جزء من حبك و طيبة قلبك بحبك".

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وطرحت كامرن، الأيام الماضية أغنيه جديدة بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات محمد فتحى وتوزيع أسامة سامى وألحان طارق شمس.