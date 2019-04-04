شاهد.. كيف احتفلت كارمن سليمان بعيد زواجها الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد زواجهما الثاني، وتبادلا رسائل الحب والغرام بينهما.
ونشرت كارمن، فيديو برفقه زوجها مصطفى جاد فى المطار، وكتبت عليه قائلة: "كل سنة وانت حياتي، بحبك قوي وربنا يقدرني على إني أسعدك أكتر وأكتر بحبك".
ووجه جاد، رسالة حب لزوجته بمناسبة عيد زواجهما الثانى، قائلا: " كل لحظة و كل يوم و انتى أطيب قلب و أحن روح و أنقى نفسية سنة جديدة أبدأها معاكي بكل الحب و الاحترام و المودة و الرحمة يا أغلى حبيبة و زوجة ربنا يخليكي ليا نا و زين و يقدرنا نرد لك جزء من حبك و طيبة قلبك بحبك".
وطرحت كامرن، الأيام الماضية أغنيه جديدة بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات محمد فتحى وتوزيع أسامة سامى وألحان طارق شمس.
مصطفى جاد
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