شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. جنيفر لوبيز وفرنش مونتانا يقدمان ديو جديدا بعنوان "Medicine" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" أغنية دويتو جديدة تحمل اسم "Medicine"، والأغنية كانت بمصاحبة نجم الراب فرنس مونتانا الذي يمتلك شعبية جارفة بشتي انحاء العالم .

وقد تعاون النجمان فيما قبل وتحديدا في عام 2014 على عدد من الاعمال الغنائية ، ومن ابرزها "I Luh Ya Papi".

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و من المقرر أن يطلق قريبا فيديو كليب خاص بالاغنية التي حققت خلال 14 ساعة غبي موقع " يوتيوب " اكثر من 350 ألف مرة سماع .