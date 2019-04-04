شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "أبو العروسة".. ميدو عادل وكيل نيابة فى "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشاركته فى مسلسل "أبو العروسة"، يشارك الفنان ميدو عادل فى أحداث مسلسل "طلقة حظ"، بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث يجسد ميدو شخصية "وكيل نيابة" يحقق فى إحدى القضايا خلال أحداث العمل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وصور ميدو مشهدا واحداً الأيام الماضية، ومن المقرر أن يصور باقى مشاهده خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه يظهر كضيف شرف فى المسلسل.



ميدو عادل

وفى السياق ذاته، يواصل مخرج العمل أحمد خالد أمين تصوير المسلسل، حيث قطع شوطا كبيرا فى التصوير خلال الفترة الماضية، وانتهى من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، ويعمل حاليا على مونتاج ومكساج الحلقات التى صورها الفترة الماضية ، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل وآخرون.