شكرا لقرائتكم خبر عن لينا صليبي تفتتح مهرجان فلسطين الموسيقى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الفلسطينية لينا صليبي لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في مدينة رام الله، ضمن مشاركتها في افتتاح فعاليات اليوم الأول من مهرجان فلسطين الموسيقى، والذى يحتضن 17 حفلة على مدار 3 أيام، وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس.

لينا صليبى تعد من أبرز الأصوات الواعدة فى مجال الموسيقى البديلة الفلسطينى، انطلقت شهرتها من قلب مواقع السوشيال ميديا ويوتيوب بتقديمها مجموعة من "الكوفرز" والـmash up لعدد من الأغانى العربية والغربية الشهيرة، مثل "ع بتعلق فيك"، و"حلوة يا بلدي" و"راجعين يا هوى"، وأطلت مؤخرًا على الساحة بأجدد أغانيها "فى محل"، والتى أعادت خلالها إحياء رائعة الكلاسيكيات ساحر أوز، وأطلقت آخر كليباتها "مريم البكر".