شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنتهى من تصوير 18 حلقة فى "من أول نظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير 18 حلقة فى مسلسلها "من أول نظرة" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، للمخرج خالد الحلفاوى وانتاج سينرجى وهشام جمال.

وتستأنف دنيا سمير غانم تصوير مشاهد الحلقة الـ19 السبت المقبل فى الديكور الخاص بالعمل، حيث صورت فى فيلا بمدينة 6 أكتوبر وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف.

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مسلسل "من أول نظرة" يعتمد على 3 قصص مختلفة، ويشارك فى بطولة الـ10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام جمال، كما يظهر الإعلامى رامى رضوان زوج بطلة العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى اللالا لاند" عام 2017.