محيي إسماعيل: "سعاد حسني أفضل ممثلة في السينما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

قال الفنان القدير محيي إسماعيل، إن الفنانة سعاد حسني هي أفضل فنانة في السينما المصرية.

وأكد "إسماعيل" في ندوة تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان المسرح الشبابي، إنها تميزت بموهبة تفوق الآخريات، هذا بجانب القبول الكبير جدا الذي جعلها تدخل كل القلوب بسهولة.

وأضاف أن أفضل ممثلة في المسرح المصري هي الفنانة القديرة سميحة أيوب، فقد استحقت لقب سيدة المسرح العربي، ولن ينسى التاريخ المسرحي حول العالم دور الفنانة سميحة أيوب وإسهاماتها.

أقيم حفل الافتتاح مساء الإثنين بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من نجوم المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي والمخرج خالد جلال والفنانة القديرة سميحة أيوب