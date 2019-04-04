محيي إسماعيل: "لن أتخلى عن مشروع القذافي وابنته تدعمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

قال الفنان القدير محيي إسماعيل، خلال ندوة تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان المسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، إنه لن يتخلى عن مشروع عمله الفني الذي يجسد خلاله شخصية الزعيم الليبي معمر القذافي.

واستكمل: "كل عناصر إتمام المشروع متوفرة وعندي جهة إنتاج صينية مستعدة لتمويله، ولكن أَجِد أنه من الأفضل أن ننتظر استقرار الأوضاع في ليبيا".

وأوضح: "ابنته السيدة عائشة متحمسة جدًا للعمل وتتمنى خروجه للنور".

وأقيم حفل افتتاح الدورة الرابعة لمرهجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يوم الإثنين الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي والمخرج خالد جلال والفنانة القديرة سميحة أيوب.