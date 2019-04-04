حالة وفاة تجبر نقيب الفنانين العراقيين على مغادرة "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- غادة الكشكي:

غادر جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، اليوم الخميس، مدينة شرم الشيخ، إذ يشارك في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بسبب وفاة والده.

وقدمت إدارة المهرجان، ممثلة في رئيسها الشرفي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، وأعضاء الفرق المسرحية المشاركة، والفنانين المشاركين، التعازي في وفاة والد جبار جودي.

وتقام فعاليات المهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ في دورته الرابعة في الفترة من 1 إلى 10 أبريل الجاري.