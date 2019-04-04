ميرهان حسين بين ردود فعل "قيد عائلي" وتصوير"علامة استفهام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعيش الفنانة ميرهان حسين حالة من النشاط الفني، إذ تتطلع لردود فعل الجمهور على دورها في مسلسل "قيد عائلي"، الذي بدأت شاشة "dmc" عرض أولى حلقاته، السبت الماضي.

كما تنشغل أيضا، حاليا، باستئناف تصوير دورها في مسلسل "علامة استفهام"، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

وكان العمل قد توقف خلال الأسبوع الماضي، بسبب سفر بطل المسلسل محمد رجب للسعودية، لأداء مناسك العمرة.

"علامة استفهام" بطولة محمد رجب، وهيثم أحمد زكى، وميرهان حسين، وجيهان خليل، وإدوارد، ونورهان، وكوكي، ومحمود البزاوي، وعبدالرحمن أبوزهرة، ويسرا المسعودى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.