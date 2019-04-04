المطربة السعودية "وعد": "لا يمكنني التخلي عن المكياج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المطربة السعودية وعد أنها من الفنانات الشغوفات بوضع الكحل بالعين، لافتة إلى مدى حبها الكبير له ووضعه طول الوقت بعينيها، بجانب المكياج الذي لا يمكنها التخلي والاستغناء عنه.

وقدمت وعد، نصائح للفتيات للحفاظ علي بشرتهن، من خلال شرب الكثير من المياه ومسح المكياج أولاً بأول.

وأضافت وعد، خلال لقائها في برنامج "g"mbctrendin، أن هناك فتيات يعتقدن أن عدم مسح المكياج أمور عادية، ولكنه في الحقيقة أمر خاطئ، كما يجب الاهتمام بترطيب البشرة.