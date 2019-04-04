لن أتزوج وأصالة وأنغام ستعودان صديقتين وأرفض "تخوين" شيرين.. تصريحات سميرة سعيد في حوار "زهرة الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أجرت المطربة المغربية سميرة سعيدة حوارا مع مجلة "زهرة الخليج" كشفت فيه عن تفاصيل ألبومها الجديد، وجيلها في الغناء، وأزمة شيرين عبدالوهاب في حفل البحرين ووقفها عن الغناء، وخلاف أصالة وأنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، الذي يجمعه علاقة نسب بالمطربة السورية.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قالته الديفا سميرة سعيد من تصريحات خلال الحوار..

- لا أحب أن أقارن بأحد، وكل هدفي أن أقدم أشياء مختلفة عن الآخرين، وجلسة تصويري بالأبيض والأسود لأن فترة الأربعينيات والخمسينيات تستهويني.

- الفترة الطويلة التي عشتها فنيا ستجعلني باقية في ذاكرة الجمهور بعد مماتي.

- قدمت أغاني "روك وجاز" في وقت لم تتجرأ الكثير من المطربات على فعل هذا.

- بعد 30 عامًا من رحيل جيلي الغنائي سيدرك الناس إذا كان لنا أثر في الأغنية أم لا، وأعتقد أننا يوما ما سنمثل الزمن الجميل لمن بعدنا.

- أنا من جيل عمرو دياب وميادة الحناوي وعزيزة جلال ولطيفة وكاظم الساهر وماجدة الرومي، وبدأنا بعد ظهور هاني شاكر بـ"شوية"، وليس شرطا أن نكون في العمر نفسه، ولكننا من جيل واحد تقريبا.

- متسابقو البرامج الغنائية يميلون للأغاني القديمة لأنها تبرز مساحات صوتهم،.

- هناك مطربون رائعون في تقديم الكلاسيكيات، لكنهم عندما يقدمون الأغاني الحديثة "بيقعوا".

Advertisements

- تقديمي للأغاني الحديثة السريعة لأنني أحب الصعب، لو استمررت في الغناء مثل العمالقة، فما الإضافة التي قدمتها!

- في الألبوم الجديد الذي سيطرح في الصيف، أسير على الطريقة ذاتها في البحث عن أفكار جديدة لأعمال تجمع بين الجماهيرية، ولكن بشكل مزيكا متطورة، أي لون البوب ميوزك.

- في الألبوم الجديد، هناك أغنية أتحدث فيها عن ضغوطات الحياة بعيدا عن الجانب العاطفي، والأغنية بعنوان "إنسان آلي"، وهناك أغنية لفتاة تتغزل بحبيبها وتقول له "أنت حلو.. وأسلوبك وكلامك حلو"، وأغنية تتكلم عن يوميات امرأة تشك في زوجها إلى أن تصل إلى مرحلة اليقين. وهذه المرة جرعة المواضيع الجريئة "زيادة شوية".

- باركت لأنغام على زواجها وألبومها الجديد "حالة خاصة جدا".

- لن أتزوج مرة أخرى، هذا الأمر مغلق تماما، ربما لو تزوج شادي أو سافر وشعرت باحتياجي لـ"ونيس" ربما أفكر في أمر الزواج.

- ضد تخوين شيرين عبدالوهاب، وهي "حبيبة قلبي" وتتصرف بعفوية.

- الألبوم المقبل من إنتاجي، روتانا لم تطرح أي طلب لتجديد العقد، وأنا لم أتحدث معهم.

- أتمنى أن يكون لي نصيب في حفلات السعودية المقبلة.

- "كنا 3 صديقات.. وأصبحنا اثنتين"، لكنني على قناعة بأن الأمور تتغيّر، وما دام كما يُقال: «أنت طبّال.. وأنا زمّار»، معنى ذلك أن أصالة وأنغام ستتقابلان وتعودان صديقتين من جديد،:ولو قدرت أتدخل لحل الأزمة سأفعل، خاصة أنني أحترمهما على المستوى الإنساني، ويهمني أن تكونا على علاقة طيبة، وعندي قناعة بأن المياه ستعود إلى مجاريها بينهما.